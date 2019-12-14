В Гидрометцентре рассказали, почему зима началась без снега

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд раскрыл телеканалу "360" причину, по которой зима в России началась без снега. По его словам, декабрь не подарил россиянам снега, поскольку безоблачные дни чередуются с периодами резких потеплений.

"Температура сейчас выше нормы на четыре градуса. Климатически, погода отстает от своих значений примерно на месяц", - пояснил Вильфанд.

Он также рассказал, что в ближайшее время температура воздуха будет только повышаться из-за потоков теплого воздуха. По оценкам Вильфанда, температура повысится на 7-8 градусов.