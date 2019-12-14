Астролог дала рекомендации по выбору наряда для встречи Нового года

Фэшн-астролог Вера Хубелашвили рассказала радио Sputnik о тонах, которые будут преобладать в год металлической крысы. По ее словам, крыса - придирчивое и требовательное животное, но в одежде предпочитает относительно экстравагантную одежду с хорошей долей скромности и сдержанности.

"Металл - это белые цвета, все оттенки серебристого и вся гамма: белые, серые, черные и золотые цвета. Плюс металлические оттенки - голубые, бирюзовые цвета, это водная стихия, которая позволяет встречать Крысу во всеоружии. Главное, не переусердствовать, мы все индивидуальны, у нас есть свои элементы, которые будут усиливать Крысу", - пояснила Хубелашвили.

Также астролог рассказала об ароматах. По ее мнению, классический Chanel №5 не подойдет. Крыса предпочитает миндаль, лотос и нероли.