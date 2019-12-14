Подсчитаны предположительные траты россиян на празднование Нового года

Компания MoneyMan провела опрос среди жителей России, чтобы определить объем их расходов на подготовку к празднованию Нового года. В этой статье расходов учитывались траты на приготовления новогоднего стола, подарки и декорирование дома.

Оказалось, что около 9% опрошенных планируют потратить на это не более пяти тысяч рублей. Треть респондентов - 33% собираются потратить на подготовку к Новому году около десяти тысяч рублей. Еще 28% хотят уложиться в сумму 15 тысяч рублей. Более 25 тысяч рублей планируют потратить 10% участников опроса.

Есть и такие, кто вовсе не планирует дополнительных трат на Новый год - 3% респондентов.