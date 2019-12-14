В России будут наказывать наркоманов, которые уклоняются от лечения

Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил, что приступил к разработке поправок в Уголовный кодекс, которые введут наказания за уклонения от лечения наркомании. По мнению парламентария, необходимо исправить то, что многие наркоманы уклоняются от принудительного лечения, которое им предписал пройти суд.

"Предлагаю создать отдельные места "лишения свободы" специально для наркоманов. Они будут там отбывать свой срок, а также проходить лечение. Важно, чтобы специалисты смогли создать условия для "переламывания" наркоманов. Это поможет не только самим наркоманам, но и окружающим людям, которые будут изолированы от опасных людей", - пояснил Нилов.

На данный момент законодательство предусматривает арест либо штраф в размере до пяти тысяч рублей за употребление психотропных или наркотических средств.