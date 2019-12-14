В МИД России провели закрытый новогодний корпоратив

В Сети появились фотографии с закрытого новогоднего корпоратива, который прошел в Министерстве иностранных дел России. Их опубликовал журналист "Коммерсанта" Максим Юсин. Торжество посетили глава ведомства Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также известные журналисты-международного и политологи.

На корпоративые были замечены ведущие политического шоу на "Первом канале" Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, журналист телеканал "Россия 1" Сергей Брилев, экс-депутат Госдумы Сергей Марков, а также главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

"Отпраздновали приближающийся Новый год в Министерстве иностранных дел России. Получилось очень душевно", - написал Юсин в соцсетях.

В МИД России не прокомментировали публикацию фотографий, а также не объяснили, почему новогодний корпоратив состоялся за две недели до Нового года.