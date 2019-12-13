В метро Москвы будут работать машинистки

Московский метрополитен примет на работу женщин-машинисток. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичного метро.

Планируется, что подготовка новых кадров стартует уже в феврале-марте будущего года на базе учебно-производственном центра метрополитена. С даты начала обучения и до первого выхода на линию должен пройти приблизительно год — такие сроки ввели специально для того, чтобы попасть под начало действия приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, в соответствии с которым метрополитен сможет принимать на работу машинисток.

Также указывается, что машинистки поведут свои первые составы по Филевской линии, так как она является одной из наиболее современных и с хорошим ремонтом.

Соискательницам на вакансию предстоит пройти строгий отбор. Далее они пройдут курс обучения, по результатам которого сдадут экзамен.