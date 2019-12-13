Фестиваль Путешествие в Рождество начался в Москве

Сегодня, 13 декабря, на 81-й площадке в Москве стартовал любимый жителями столицы и гостями традиционный Фестиваль "Путешествие в Рождество".

О широком масштабе мероприятия свидетельствуют цифры — в программе задействовано 15 катков, 450 торговых комплексов, пройдут показы 1,5 тысяч концертных и театральных представлений и 150 ледовых шоу, эксперты проведут 8,5 тысяч мастер-классов. Участвовать в фестивале будут представители 55 российских областей и 22-х государств

На Манежной площади можно будет "оказаться" на ярмарках городов Европы, знаменитых рождественскими традициями, — Берна, Брюсселя, Вены и других. Тут же можно будет увидеть 20-метровую елку, которая украшена 3,5 тысячами игрушек.