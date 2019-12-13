Соцопрос: большинство жителей России давали взятки

Около 78% граждан России давали взятки, или у них етсь знакомые, которые это делали. Такие данные озвучил лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков, в рамках Общественного антикоррупционного форума, идущего 13 декабря в столичном правительстве.

"При этом с эпизодами коррупции сталкивались 91% наших соотечественников, а 88% россиян заявили, что лучше заплатят, чем расскажут о том, что у них вымогают взятку", — пояснил Цветков. "Это очень показательная и интересная информация, свидетельствующая о том, что люди не верят, что правоохранительные органы им могут помочь. С другой стороны, граждане хотят, заплатив, решить свои проблемы быстрее и качественнее", — добавил он.

Также свыше половины граждан (51,4% респондентов) видят существенные улучшения в антикоррупционной борьбе за последнее время. Для других — или ничего не поменялось, либо вся борьба сводиться исключительно к пиару, а не к измеримым результатам (немногим более 23% и 25,5% соответственно).