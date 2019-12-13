В Россельхознадзоре крайне обеспокоены новым случаем выявления многоядной мухи-горбатки в бананах, поступивших в Россию из Эквадора.
Опасное насекомое нашли 11 декабря в Санкт-Петербурге в процессе карантинного фитосанитарного контроля груза. отмечается, что в последнее время такое случается регулярно.
Многоядная муха-горбатка является универсальным вредителем. Она заражает не только бананы, но также муку, сою, картофель, бананы, дыню и другие продукты питания. Она наносит повреждения и грибным плантациям — вешенкам, шампиньонам, трюфелям.
Муха способна заражать беспозвоночных и позвоночных животных, а также людей.
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