В Санкт-Петербург приехал опасный пассажир с грузом бананов

В Россельхознадзоре крайне обеспокоены новым случаем выявления многоядной мухи-горбатки в бананах, поступивших в Россию из Эквадора.

Опасное насекомое нашли 11 декабря в Санкт-Петербурге в процессе карантинного фитосанитарного контроля груза. отмечается, что в последнее время такое случается регулярно.

Многоядная муха-горбатка является универсальным вредителем. Она заражает не только бананы, но также муку, сою, картофель, бананы, дыню и другие продукты питания. Она наносит повреждения и грибным плантациям — вешенкам, шампиньонам, трюфелям.

Муха способна заражать беспозвоночных и позвоночных животных, а также людей.