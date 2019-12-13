Утренние электрички прибывают в Санкт-Петербург с опозданием

Из-за этого пассажиры пригородных поездов могут опоздать на работу в последний рабочий день недели. Утренние электрички следуют в Санкт-Петербург с отставанием от графика вследствие неисправностей светофоров.

Как отметили читатели издания "Фонтанка", сегодня наблюдались сбои движения электричек сестрорецкого направления: к девяти утра электричка со стороны Белоострова опаздывала больше чем на 30 минут. Направляющиеся из Санкт-Петербурга пассажиры добираются в Сестрорецк тоже с получасовыми задержками.

В ОЖД сбои в расписании объяснили техническими проблемами: на перегоне Сестрорецк — Белоостров сломались светофоры, а также устройства централизации и блокировки. К 8:30 утра по местному времени ремонт завершили. Он приблизительно на 40 минут задержал в пути электрички № 6001, 6003, 6005, 6062, другие составы могли несущественно выбиться из расписания.