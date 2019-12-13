На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад тканей

В московском районе Чертаново Центральное началось возгорание на складе тканей. ЧП произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

Согласно предварительной информации, огонь охватил 200 квадратных метров. Специалисты присвоили пожару повышенный уровень сложности.

"Подразделения немедленно приступили к ликвидации возгорания на площади 200 квадратных метров. Данных о пострадавших не появлялось", — указывается в сообщении ГУ МЧС России по столице.

Как передает информагентство ТАСС со ссылкой на МЧС, внутри горящего строения идут взрывы газовых баллонов.