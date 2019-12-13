Из школы Москвы из-за угрозы минирования эвакуировали 1800 человек

В центре российской столицы из-за угрозы о "минировании" сегодня утром, 13 декабря, была проведена эвакуация из школы №2054, что по улице Трубной.

Как передает "Интерфакс", из-за инцидента из здания было выведено примерно 1800 детей и педагогов.

Волна массовой рассылки угроз по поводу бомб, якобы заложенных в зданиях, идет в Москве и Санкт-Петербурге с 28 ноября, в обоих столицах почти ежедневно "минируют" суды и другие объекты.

Так, накануне в Москве из-за такого рода угроз было проверено 140 объектов, где в целом прошла эвакуация 50 тысяч человек. Как указывал источник "Интерфакса", аноним "заминировал" в частности 13 районных судов, несколько учреждений образования и станций метрополитена. Угрозы в адрес храма Христа Спасителя с начала декабря этого года поступали уже пять раз.