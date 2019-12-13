Зеленский посчитал ошибкой снятие сериала "Слуга народа" с эфира в РФ

Глава Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой прекращение трансляции телесериала "Слуга народа" на телевидении РФ. Такое заявление он сделал в эфире канала "1+1", передает информагентство ТАСС.

"Меня этот случай поразил. Две серии были показаны и далее сериал сняли с эфира. По моему мнению, это большая информационная ошибка канала или властей", — уточнил он.

Также президент Украины отметил, что все те, кто желал посмотреть продолжение сериала, могут воспользоваться YouTube.

ТНТ не планировал показ сериала полностью

Напомним, "Слуга народа" появился в программе канала ТНТ после саммита "нормандской четверки" в Париже, где 9 декабря Владимир Зеленский впервые провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Но вечером, 11 декабря, канал убрал его из телеэфира, а сотрудники ТНТ пояснили, что показ полной версии сериала не планировался.