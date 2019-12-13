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Демографы прогнозируют рекордное сокращение населения РФ

Общество

Россию по результатам 2019 года ожидает самая высокая естественная убыль населения за последние 11 лет. Такой прогноз делают демографы с учетом данных Росстата.

По информации ведомства, с января по октябрь этого года население нашей страны уменьшилось на 259,6 тысяч человек. Это говорит о том, что к концу года показатель убыли населения будет самым крупным с 2008 года (тогда он равнялся 362 тысячам человек).

Переломить тенденцию убыли населения в ближайшей перспективе не получится 

Специалисты считают, что переломить тенденцию в ближайшей перспективе не получится даже благодаря притоку мигрантов, сообщает РБК. Основной причиной быстрого сокращения населения РФ выступает низкий уровень рождаемости. В январе-октябре 2019 года в России появилось на свет на 102,6 тысяч детей меньше, чем в 2018-м году. Показатели рождаемости сократились в 80 из 85 регионов РФ. Лидером по этому показателю выступила Новгородская область (-22,6%).

Темы россия падение росстат демография рождаемость убыль населения
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