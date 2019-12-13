Новый глава ЕАО Гольдштейн обнародовал планы по развитию региона

Назначенный врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) сенатор Ростислав Гольдштейн рассказал о текущем состоянии региона и мерах, которые требуется предпринять, чтобы улучшить ситуацию.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и подчеркнул, что теперь ему предстоит завоевать доверие граждан. Как сенатор врио главы региона отлично знаком с проблемами региона и представляет, в какую сторону нужно двигаться, чтобы улучшить жизнь людей.

Какие проблемы сегодня главные в ЕАО?

"Ситуация, в которой сегодня пребывает регион, не самая лучшая. Там за что ни возьмись, везде присутствуют проблемы, требующие решения — от здравоохранения до образования, от ЖКХ до транспортной и логистической инфраструктуры", — уточнил Гольдштейн.

Также он отметил, что в области есть проблема бюджетного недофинансирования.