"Свинина с гноем": новинка из "Магнита". Говорят, что от "Мираторга"

В ямальском Муравленко жители бойкотируют продукцию компании "Мираторг". Начался скандал после того, как одна их жительниц города поделилась в группе соцсети "ВКонтакте" фотографиями купленного ей в гипермаркете "Магнит" "мяса с гноем".

Елена Насадюк не просто выразила возмущение от того, что ей продали некачественный продукт, а сопроводила пост фотографиями, крупный план которых может надолго отбить аппетит даже у самого небрезгливого человека.

Насадюк рассказала, что она купила свинину не в заводской упаковке, а на развес. На ценнике было указано, что производитель — "Мираторг".

Обсуждение в сети

"Когда я дома разрезала кусок, — пишет женщина, — то увидела внутри нечто, очень похожее по виду на капсулу. Я надавила на нее и показалась вещество бело-зеленого цвета. Очень уж похожее по виду на гной".

Горожане активно обсуждают этот пост, выдвигают предположения и дают советы, что теперь надо сделать.

Лариса: "Это, наверняка, результат уколов антибиотиков или стимуляторов роста. Такой "привет" от животноводов"

Амина: "Очень похоже на яйца личинок".

Сергей: "Бегом в лабораторию. Там разберутся, что это за дрянь".

Покупальница, которой не повезло с покупкой, вернула "гнойную свинину", где ее заверили, что сами во всем разберутся.

Что говорят в "Мираторге"

И действительно, под постом появился комментарий от "Мираторга", в нем говорится, что "продукция компании соответствует требованиям международных и российских норм".

Журналистам портала "Новый день", которые отправляли в московский офис компании — производителя мясных продуктов официальный запрос, ответили, что "ситуацию знают, пост читали, у Елены Насадюк запросили чек, чтобы проводить расследование". Но, как подчеркивают в "Мираторге", у них есть все основания считать, что "свинина с гноем" не имеет к компании никакого отношения, поскольку их мясо никогда не продается "вразвес" — только в фирменной заводской упаковке.