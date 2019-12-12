В Москве организуют благотворительную акцию #Мешокдобра по сбору помощи для бездомных кошек и собак.
Так, 15 декабря появятся несколько пунктов, куда жители Москвы смогут принести еду, теплые вещи, игрушки и лекарства для питомцев.
"В канун новогодних торжеств каждый житель российской столицы может стать волшебником и подарить радость животным из приютов. Всего один ошейник или одна банка корма могут помочь бездомным собакам и кошкам проще пережить наступившие холода", — пояснилиорганизаторы.
В саду "Эрмитаж" оборудуют основной пункт сбора помощи. Также за пределами центра столицы организуют дополнительные точки.
Отмечается, что собранные подарки будут переданы в столичные приюты "Ласковый зверь", "Химки-2", "Восточный", а также "Зов предков" в Подмосковье.
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