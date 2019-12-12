Россияне сократили употребление картофеля и рыбы

За последние 5 лет россияне стали употреблять в пищу меньше рыбы и картофеля. Эти данные приводятся в исследовании Федеральной службы государственной статистики (Росстат), обнародованном сегодня, 12 декабря.

Отмечается, что выборочные наблюдения за рационом питания жителей России ведомство проводит раз в пять лет. В процессе исследования 96,4 тысячи граждан оценивают свои возможности по критериям обеспеченности питанием, состояния здоровья, наличия заболеваний, связанных с рационом. Кроме этого, опрошенные рассказывают о том, какие именно продукты употребляют в пищу.

Что говорит статистика

Как выяснилось, больше всего за последние 5 лет сократилось потребление рыбы — на 29% среди женщин и на 28% среди мужчин. Так, в прошлом году в среднем россиянами съедалось 14,4 кг (женщины) и 19,5 кг (мужчины) этого продукта. Рыбу обычное ели в виде приготовленных домашних блюд или готовых продуктов, съеденных дома или в учреждениях общепита в пересчете на сырой продукт. При этом пять лет назад показатель составлял 20,4 и 27,1 кг рыбы и блюд из нее соответственно.