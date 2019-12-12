В Югре медики спасли ребенка, проглотившего батарейку

В Югре медики спасли жизнь годовалой девочке, проглотившей батарейку-таблетку. Ребенку сделали десять операций. Об этом журналисты узнали от регионального департамента минздрава.

В приемное отделение Сургутской городской клинической больницы поступил ребенок в тяжелом состоянии и сразу оказался в реанимации.

Как рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Максим Смоленцев, батарейка находилась в пищеводе девочки три дня, что вызвало тяжелый электрохимический ожог пищевода и перфорацию его стенки, а также привело к развитию сепсиса. Отмечается, что ребенок по прибытию в больницу находился на грани смерти.