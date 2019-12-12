В Роскачестве дали рекомендации по выбору фейерверков

Праздничные салюты лучше покупать исключительно в специализированных точках продаж, где покупатель может убедиться в качестве товара. Такие рекомендации по выбору фейерверков дали в Роскачестве.

Эксперты категорически не рекомендуют покупать салюты в стихийных палатках. Они напомнили, что добросовестные продавцы должны иметь сертификаты соответствия продукции. Следует обратить внимание на целостность упаковки фейерверка: она не должна иметь повреждений, а пиротехнический состав не должен высыпаться.

Также эксперты обращают внимание, что чем больше будет зарядов, тем батарея салютов выйдет покупателю дороже. Помимо всего, важность представляет интервал между выстрелами. Лучше выбирать батарею с более короткими интервалами действия — салют будет более ярким, красочным и динамичным.