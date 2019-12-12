Елку из трехлитровых банок поставили на рынке Тюмени

В городе Тюмень на самом крупном городском рынке была установлена многометровая елка из трехлитровых банок. Это событие активно обсуждают пользователи соцсетей.

Как рассказала администрация рынка, на создание арт-объекта было потратили немногим более суток. Внутри необычной елки — каркас из металла, на котором закрепляются трехлитровые банки с сухими продуктами питания. Это различные крупы, сушеные овощи, специи, макароны, сушки и многое другое. Также объект подсвечивается.

В создании арт-объекта было задействовано 15 человек. Как пояснили в отделе рекламы, елка привлекает посетителей рынка, которые делают снимки на ее фоне. При этом без покупок почти никто не уходит.