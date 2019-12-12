В Минобре впервые подсчитали число кадетских и казачьих школ

На сегодняшний день в стране работают 3558 школ, обучающих кадетов и казаков.

Как рассказал на заседании "круглого стола" в Госдуме Сергей Пилипенко, замдиректора департамента госполитики Минпросвещения России, "в 2019 году министерство впервые подсчитало такие школы, и получившееся число потрясло".

Как оказалось, 150 ОО имеют специальные названия, в 3 351 просто открыты кадетские и казачьи классы. А еще соответствующие программы реализуют 57 средних профессиональных ОО.

"51 тысяча кадетских и казачьих классов, более миллиона учащихся, — сказал Пилипенко. — Да еще 9 тысяч студентов. Можете представить?"

Пилипенко отметил, что эти цифры — лучшее доказательство того, насколько велик в стране престиж военной службы.