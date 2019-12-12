Власти Сахалина – жителям села: не хотите голодать – оплатите вертолет

Село Рыбновск — отдаленная точка на карте Сахалинской области. Зимой сообщение с ним часто возможно только по воздуху, поэтому в случаях, когда "погода совсем уж разгуляется" (а на Сахалине это ее нормальное зимнее состояние — прим. "Правда.ру"), у жителей Рыбновска начинаются перебои даже с продуктами и лекарствами.

Власти региона нашли "оригинальный" способ решения проблемы. Какой — рассказал сегодня портал "Сахалин-инфо".

В ответ на обращение сельчан к мэру города Оха (это райцентр, к которому Рыбновск относится) чиновники администрации предложили им, чтобы не пришлось голодать зимой, "самостоятельно оплатить вертолёт".

Как пишет издание, в Оховской администрации провели совещание, на котором и принято решение "никакой транспорт для села не предоставлять по причине мороза и плохих дорог". И посоветовали рыбновцам, как рассказала журналистам одна из чиновниц, если они не хотят "сбрасываться" на аренду вертолета, "записаться на прием к губернатору и у него уже просить технику".

После разразившегося при участии местных СМИ скандала, доставку необходимого в отдаленное село оплатили предприниматели. А власти так и наблюдают со стороны.