Учителя Симферополя получают меньше дворников

В Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — зарплаты этих специалистов составляют всего 10-15 тысяч рублей в месяц. Об этом журналистам рассказала местный педагог.

"Благодаря нашим чиновникам, которые уже приняли бюджет города и снова оставили нас без выплат, молодой специалист в этих школах получает примерно 13 тысяч рублей. А дворникам у нас предлагается оклад в два раза больше — 26 тысяч рублей. Взгляните сами, на сайте городской администрации висит объявление о приеме на работу. Это унизительная ситуация", — цитирует слова учителя ИА REGNUM.

Как пояснила педагог, ее коллеги недоумевают, почему другие муниципалитеты выискали возможность платить учителям более высокие зарплаты, а власти Симферополя не могут сделать то же самое.