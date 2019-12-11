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Источник Правда.Ру

Сериал "Слуга народа" с Зеленским выйдет на ТНТ

Общество

На российском телеканале ТНТ с 11 декабря будет показываться украинский сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом говорится в программе передач телеканала. Также анонс показа был представлен у одного из блогеров YouTube.

Первые три серии киноработы будут транслироваться вечером 11 декабря.

"Слугу народа" снял режиссер Алексей Кирющенко, производством занималась "Студия Квартал 95", которую основал Зеленский. Премьера сериала состоялась еще в ноябре 2015 года, всего на экраны вышло три сезона.

О чём будет сериал

За основу сериала "Слуга народа" взята история о простом украинском учителе истории Василии Голобородько, который неожиданно становится главой государства. Сейчас на Украине действует партия "Слуга народа", которая является правящей при руководстве страной Владимиром Зеленским.

Темы тнт сериал зеленский
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