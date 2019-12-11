Из университета Голландии ушел 9-летний вундеркинд

9-летний Лаурент Симонс досрочно бросил свое обучение в Техническом Университете города Эйндховен. Симонс мог удостоиться звания самого юного студента, получившего диплом по электроинженерии, но это ему не удалось из-за конфликта с университетом.

В беседе с корреспондентом издания Parool отец мальчика рассказал, что его сын был обвинен в плагиате. Также ему была поставлена неудовлетворительная оценка за устный экзамен, хотя, по словам отца, Симонс даже не сдавал этот экзамен. После разговора с ректором родители решили забрать сына из университета.

В свою очередь, в администрации учебного заведения сообщили только о разногласии с родителями по поводу расписания занятий мальчика. В официальном заявлении правления университета указывается, что родители настояли, чтобы Симонс закончил учебу перед своим десятым днем рождения 26 декабря, но в университете это желание посчитали малореалистичным. Родители не согласились с аргументами преподавателями и решили забрать сына.