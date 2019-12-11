В Якутский онкологический диспансер в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" доставили современное оборудование. Благодаря его использованию будет улучшено качество лечения больных с онкологией.
Теперь в медицинском учреждении есть видеоэндоскопическая стойка, при помощи которой будут выполнять операции без разрезов, а также аппарат для удаления опухолей и светильники для операционных комнат.
Оборудование уже успели протестировать и с помощью стоек выполнили четыре операции.
В будущем году ожидается поставка еще одной партии медицинского оборудования, чтобы укомплектовать им все операционные онкодиспансера.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.