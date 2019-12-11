Мошенники наживаются на театрах Санкт-Петербурга перед Новым годом

Власти Санкт-Петербурга встревожились из-за появления в Сети поддельных интернет-ресурсов, дублирующих официальные сайты театров. Подобные мошеннические схемы начали все чаще применяться в перед новогодними праздниками.

Отмечается, что сайт-двойники на 100% копируют внешнее оформление оригинала и выставляют на продажу фальшивые билеты на спектакли со стоимостью выше в 2-3 раза. В результате петербуржцы приобретают несуществующие билеты за большие деньги, а потом оказываются ни с чем.

В комитете по культуре администрации Санкт-Петербурга рассказали что такая проблема существует, но чиновники не знают, как ее можно решить. Сейчас ресурсы-двойники уже есть у Театра комедии имени Н. П. Акимова, театра "Мюзик-Холл" и Михайловского театра, сообщает издание "Петербургский дневник".

В Смольном местным жителям посоветовали внимательно изучать название сайта и его содержание. На официальном портале любого госучреждения всегда указываются сведения о полном его наименовании, месте нахождения, почтовом адресе и учредителе.