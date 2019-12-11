Половина многодетных семей в России живут на грани бедности

Уровень бедности в России подошел к отметке в 12,4%. Из них 80% - это семьи, в которых растут двое и больше детей. Совсем рядом с чертой бедности или уже за ней живут 52% многодетных российских семей.

Такую статистику озвучил Константин Лайкам, замглавы Росстата.

«Согласно статистике, - говорит Лайкам, - уровень бедности среди семей с двумя детьми составляет 24%».

Он пояснил, что под «бедностью» подразумевается доход ниже прожиточного минимума. И напомнил, что сегодня в России прожиточный минимум составляет 12130 рублей для людей трудоспособного возраста, 9236 рублей - для пенсионеров и 11004 для детей.

Не далее, как вчера, напомним, о бедственном положении населения России говорил на заседании парламента страны депутат Олег Шеин, который не только озвучивал перед коллегами «удручающую статистику», но и напрямую обвинил кабинет министров страны в том, что он «живет в заблуждении». Подробнее об этом читайте в материале на сайте.