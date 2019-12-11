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Новосибирские парламентарии торжественно открыли туалет

Общество

В Новосибирской области — судя по тому, насколько "важные персоны" принимали участие — знаменательное событие состоялось 10 декабря.

В поселке "Белые росы" (что-то типа московской Рублевки — прим. "Правда.ру") торжественно открыли общественный туалет.

Как сообщает пресс-служба новосибирской Думы, в торжественной церемонии приняли участие народные избранники от партий "Единая Россия" и ЛДПР".

Кстати, открытие общественного туалета стало финальной точкой в масштабном благоустройстве территории, на которое из бюджета истратили почти 5 млн рублей.

А, выступая перед собравшимися, Игорь Кудрин, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству, заявил, что у мэрии "есть планы по объектам следующего года".

Пользователей новосибирских пабликов в соцсетях и местные СМИ высмеяли такое неприкрытое желание депутатов "хоть как-то засветиться", пусть даже торжественно открывая туалет. Ибо, уверены новосибирцы, иначе об их "радении за народ никто и никогда бы не узнал". "Пиар — ваше все", — констатируют жители Новосибирска.

Темы дума лдпр депутаты новосибирск игорь кудрин единая россия общественный туалет
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