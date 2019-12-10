Путин заявил, что Россию "не нужно придумывать"

Президент России Владимир Путин выступил фантазий о государственном устройстве России, поскольку они могут нанести вред стране. Так глава государства прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о том, что Россию можно придумать заново на заседании Совета по правам человека.

"Был уже один человек в истории нашего государства — господин Ульянов, он же Ленин, он же "Старик". Так вот, он такое придумал, что мы до сих пор не можем определить кто захоронен на Бутовском полигоне и что теперь с этим местом делать", — пояснил Путин.

По мнению Владимира Путин, Ленин "заложил мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".