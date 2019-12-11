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Василий Лановой высоко оценил честность создателей фильма "Ржев"

Общество

На больших экранах начался показ военно-исторической драмы "Ржев" режиссера Игоря Копылова. Фильм показывает, какой ценой доставалась красноармейцам каждая маленькая победа на Ржевско-Вяземском выступе в 1942–1943 годах.

Герои драмы — бойцы роты, потерявшие значительную часть товарищей при штурме деревни Овсянниково. Они ждут поддержки от командования и подхода новых сил, но командование оставляет их один на один с превосходящими силами противника. Усугубляет положение солдат приезд лейтенанта-особиста, который ищет предателей и подозревает всех до единого. И без того обессилевшие люди не хотят подозревать товарищей — так начинается конфликт внутри роты.

Первые кинозрители уже высоко оценили "Ржев". Они обратили внимание и на драматичный сюжет, и на отличную операторскую работу, и на достоверность батальных сцен — в фильме практически не используются компьютерные спецэффекты. Но, конечно, как и любой сложной картине, "Ржеву" не удалось избежать критики. Образ жестокого командования, которое принимает бесчеловечные решения и идет на жертвы, разочаровал некоторых зрителей. Лозунг "Победа любой ценой" постепенно уходит в прошлое, и некоторые россияне выступают против прямолинейного и честного рассказа, чтобы не чернить репутацию советского генералитета и не омрачать образ "страны-победительницы". Именно такими людьми долгое время и скрывалась правда о масштабных потерях подо Ржевом: вместо реальных 2 миллионов погибших речь шла о 400 тысячах. Только недавно из засекреченных ранее документов стало известно, как сотни солдат шли на верную смерть, чтобы отвлечь немцев от Москвы и Сталинграда. И сейчас некоторые настаивают на том, что людям не нужна эта страшная правда.

Знаменитый советский актер Василий Лановой, сам не раз воплотивший на экране образ отважного бойца, высказался против такой политика "укрывательства".

"Битва за Ржев — это уникальное сражение. Благодаря героизму наших солдат мы отстояли Москву. Мы должны гордиться нашим прошлым и помнить о нем. Люди гибли за спасение нашей страны от немецких захватчиков. Так было. Ржев действительно перекрывал путь немцам к Москве. А если бы не перекрыл? Что бы тогда было с нашей страной? Поэтому в данном случае не может быть никаких оценок, плохо это было или хорошо. Это было правильно. Под Ржевом происходило то, что называется патриотизмом. А что, кто-то недоволен, что показывают правду о войне? Посылать их надо в одно место. Я все сказал".

Темы вов кино фильм ржев василий лановой
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