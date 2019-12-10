Средний Урал страдает от нехватки молока и мяса

В Свердловской области не могут обеспечить местное население мясом и молоком своего производства. Об этом журналистам рассказал министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев.

По сведениям чиновника, регион на 100% обеспечен картофелем и яйцами, несмотря на то, что показатели потребления этих продуктов питания на душу населения выросли на 4,2% и 6,1% за минувшие 5 лет.

А вот показатели по мясу и молоку оказались намного хуже: региону удается обеспечить себя этими видами продукции только на 57,5% и 68% соответственно.