В Ульяновской области закончилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Его жертвой стал горожанин, вступившийся за сожительницу обвиняемого.
По данным следственных органов, горожанин, находясь под воздействием спиртного, в квартире дома по улице Тельмана в Ульяновске в процессе ссоры нанес своей сожительнице удар ножом в плечо. Как считают следователи, причиной его поступка стала ревность.
"Заступившемуся за женщину мужчине, с которым они распивали алкоголь, нападавший нанес пять ударов ножом", — пояснили в ведомстве, отметив, что медикам удалось спасти мужчине жизнь.
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