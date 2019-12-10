Житель Ульяновска из ревности едва не зарезал двух человек

В Ульяновской области закончилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Его жертвой стал горожанин, вступившийся за сожительницу обвиняемого.

По данным следственных органов, горожанин, находясь под воздействием спиртного, в квартире дома по улице Тельмана в Ульяновске в процессе ссоры нанес своей сожительнице удар ножом в плечо. Как считают следователи, причиной его поступка стала ревность.