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Путин поддержал увольнение чиновников за хамство

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею об увольнении государственных служащих за хамство. Однако, по его мнению, этот механизм необходимо тщательно отрегулировать.

С предложением увольнять чиновников за оскорбление чести и достоинства граждан к Владимиру Путину обратились на заседании Совета по правам человека. Российский лидер поддержал предложение и подчеркнул, что человеку, который хамит и оскорбляет людей, не место в органах государственной власти.

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