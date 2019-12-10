Россиян будут информировать о льготах

Закон, направленный на введение системы информирования граждан России о льготах и других мерах социальной поддержки, Государственная дума приняла во втором, решающем чтении.

Речь идет о проекте, внесенном в Госдуму депутатами во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой (фракция "Единая Россия"). Этим законом предлагается ввести информирование населения обо всех причитающихся им льготах и иных мерах социальной помощи.

При этом человек может сам выбрать, как именно он будет получать сведения: через портал госуслуг, обратившись в колл-центр или через посещение властных органов.