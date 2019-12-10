Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал сообщение о смерти Юрия Лужкова "не очень приятной новостью".

"Он все-таки управлял Москвой в течение 18 лет. А мы за это время приложили максимум усилий, чтобы сместить его с должности. Слава Богу, что умер сейчас, а не десять лет назад, когда нам удалось добиться его ухода", - пояснил Жириновский.