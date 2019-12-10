Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал сообщение о смерти Юрия Лужкова "не очень приятной новостью".
"Он все-таки управлял Москвой в течение 18 лет. А мы за это время приложили максимум усилий, чтобы сместить его с должности. Слава Богу, что умер сейчас, а не десять лет назад, когда нам удалось добиться его ухода", - пояснил Жириновский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что супруга Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за смерти мужа.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".