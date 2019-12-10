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Редкий четвероногий цыпленок вылупился в Индонезии

Общество

В селе Таратак в Индонезии, в провинции Западная Суматра вылупился четвероногий цыпленок. Об этом передает интернет-ресурс Newsflare.

Отмечается, что птица не пользуется лишними конечностями — они просто болтаются в воздухе рядом с ее хвостом.

"Я весьма рад и забочусь о ней, в том числе, содержу отдельно от других кур, — рассказал ее владелец, индонезийский куровод Делиусман. — Ей уже исполнилось два месяца, и она растет нормально".

Мужчина отказывается ее продавать, хотя после публикации фотоснимков четвероногой курицы в соцсети ему предложили за птицу 50 миллионов индонезийских рупий (227 тысяч рублей). Как пояснил куровод, шансы вырастить такую уникальную птицу могут появиться раз в жизни.

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