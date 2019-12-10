Врач в России при помощи скотча приклеил к пациенту аппарат ЭКГ

В городе Стерлитамак (Башкирия) врач городской больницы приклеил к телу пожилого пациента скотч для закрепления используемого для снятия ЭКГ прибора Холтера. За этот поступок медик был оштрафован на 3 000 рублей за оказание услуг ненадлежащего качества.

Инцидент случился в ноябре в Стерлитамакской городской больнице №4. Сообщается, что по требованию прокуратуры нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан в этом учреждении устранили.

"Законы об основах охраны здоровья граждан устанавливают приоритет интересов пациента и требуют уважительного и гуманного отношения со стороны медработников", — пояснили в ведомстве.

Благодаря действиям прокуратуры, применившего скотч врача оштрафовали по части 1 статьи 14.4 КоАП, предполагающего продажу товаров, выполнение работ либо оказание гражданам услуг ненадлежащего качества.