Глава Комитета солдатских матерей Петербурга и номинант на Нобелевскую премию мира 2005 года Элла Полякова назвала Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев, "героем". Она утверждает, что стрелок "ценой своей жизни" указал на главную проблему российской армии.
"Никто не хочет посмотреть на ситуацию со стороны этого парня. Он сделал этот выбор и ему теперь с этим жить. Он фактически пожертвовал собой в данной ситуации, чтобы всей России показать на реальную дедовщину", - пояснила Полякова.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".