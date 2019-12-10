Номинант на Нобелевскую премию назвала Шамсутдинова "героем"

Глава Комитета солдатских матерей Петербурга и номинант на Нобелевскую премию мира 2005 года Элла Полякова назвала Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев, "героем". Она утверждает, что стрелок "ценой своей жизни" указал на главную проблему российской армии.