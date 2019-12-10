Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

Госдума одобрила закон, который отменяет комиссию при переводах между счетами в одном банке. Ранее с такой инициативой выступил Дмитрий Медведев. По его мнению, это избавит российский банковский сектор от так называемого "банковского роуминга".

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявлял, что к 2020 году в банке будет отменена комиссия при переводе. Он подчеркивал, что в организации облагаются комиссией при переводе только 5% операций, остальные 95% - бесплатны.