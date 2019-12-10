В новом зимнем сезоне на "Роза Хутор" стартует RosaQuest

В этом году новый зимний сезон на "Роза Хутор" cтартует 13 декабря — на неделю раньше запланированного. Как и всегда курорт стремится предложить гостям самый разнообразный и увлекательный отдых. Среди наиболее интересных новинок сезона отдельного упоминания заслуживает такое креативное развлечение как RosaQuest. Впервые вся территория и более 100 километров трасс "Роза Хутор" превратятся в уникальное игровое пространство.

Пройти масштабный квест в горах можно будет уже 21 декабря. С этого момента и каждые выходные до 12 апреля любой желающий сможет протестировать игру на "Роза Хутор". RosaQuest задуман в том числе и как нетривиальный способ знакомства с курортом для тех, кто отдыхает здесь впервые. А тем, кто уже неоднократно бывал на его склонах теперь будет занятно взглянуть на знакомые маршруты под другим углом и добавить драйва в катание.

В RosaQuest можно играть неоднократно, так как задания уникальны и никогда не повторяются, большинство из них можно выполнять всей семьей или компанией друзей. Каждый выходной день, в субботу и в воскресенье, с 10 утра и до 10 вечера стартует новая игра. Всего участникам квеста дается по 12 подвижных, коммуникационных, интеллектуальных заданий, поэтому они разделены на три тематических категории: "Спорт", "Тусовка" и "Креатив". Когда подъемники закрываются можно продолжить разгадывать квест в Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне.

Для того чтобы принять участие в квесте необходимо зарегистрироваться по номеру телефона на сайте RosaQuest. ru. В ходе игры можно собирать игровые монеты, бонусы от партнеров и баллы по программе лояльности "Моя Роза", а также набирать очки в рейтинге. Полученные монеты затем обмениваются на призы, а лидирующие позиции в рейтинге RosaQuest помогут игрокам выиграть ТОП-призы от партнеров.