Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В новом зимнем сезоне на "Роза Хутор" стартует RosaQuest

Общество

В этом году новый зимний сезон на "Роза Хутор" cтартует 13 декабря — на неделю раньше запланированного. Как и всегда курорт стремится предложить гостям самый разнообразный и увлекательный отдых. Среди наиболее интересных новинок сезона отдельного упоминания заслуживает такое креативное развлечение как RosaQuest. Впервые вся территория и более 100 километров трасс "Роза Хутор" превратятся в уникальное игровое пространство.

Пройти масштабный квест в горах можно будет уже 21 декабря. С этого момента и каждые выходные до 12 апреля любой желающий сможет протестировать игру на "Роза Хутор". RosaQuest задуман в том числе и как нетривиальный способ знакомства с курортом для тех, кто отдыхает здесь впервые. А тем, кто уже неоднократно бывал на его склонах теперь будет занятно взглянуть на знакомые маршруты под другим углом и добавить драйва в катание.

В RosaQuest можно играть неоднократно, так как задания уникальны и никогда не повторяются, большинство из них можно выполнять всей семьей или компанией друзей. Каждый выходной день, в субботу и в воскресенье, с 10 утра и до 10 вечера стартует новая игра. Всего участникам квеста дается по 12 подвижных, коммуникационных, интеллектуальных заданий, поэтому они разделены на три тематических категории: "Спорт", "Тусовка" и "Креатив". Когда подъемники закрываются можно продолжить разгадывать квест в Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне.

Для того чтобы принять участие в квесте необходимо зарегистрироваться по номеру телефона на сайте RosaQuest. ru. В ходе игры можно собирать игровые монеты, бонусы от партнеров и баллы по программе лояльности "Моя Роза", а также набирать очки в рейтинге. Полученные монеты затем обмениваются на призы, а лидирующие позиции в рейтинге RosaQuest помогут игрокам выиграть ТОП-призы от партнеров.

Темы сочи rosaquest роза хутор развлечение зимний сезон открытие сезона краснодарский край
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Культура
Китайская драма-балет "Конфуций": о чем поведал мудрец
Политика. Новости и аналитика
Юрий Лужков: "крепкий хозяйственник" российской политики
Новости Все >
Врач в России при помощи скотча приклеил к пациенту аппарат ЭКГ
В Якутске задержали приближённого шамана, идущего на Путина
Шнуров сочинил стих о санкциях WADA
В Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию
Номинант на Нобелевскую премию назвала Шамсутдинова "героем"
Друг Петросяна назвал его молодую супругу Несмеяной
Косачев рассказал о трудностях в переговорах с Японией
Нейрофизиологи: спорт помогает снизить "фоновый шум" в головном мозге
Международная федерация гандбола за участие россиян в Олимпиаде-2020
Госдума отменила комиссию за банковский роуминг
Последние материалы
Юрий Лужков: "крепкий хозяйственник" российской политики
Протестующие покинули площадь у офиса Зеленского
Пропавший в Кинешме мальчик нашёлся невредимым
Представители малого и среднего бизнеса провели эко-слет в Финляндии
У детей с ожирением специалисты обнаружили патологию мозга
Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о госязыке
Ребенок прожил 5 лет в перинатальном центре Москвы
Глава ФСБ сообщил о ликвидации террористических групп в регионах РФ
Причиной смерти Лужкова стал анафилактический шок
Чешский стрелок застрелился при задержании
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Скончался Юрий Лужков
Исинбаева назвала санкции ВАДА убийственными для российского спорта
Стрельба в чешской больнице стоила жизней четверым
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Скончался Юрий Лужков
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
На кого работает наше правительство
В США блогер-гангстер получил 14 лет тюрьмы
Кардинал — вкусный сорт винограда калифорнийской селекции
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
ФОМ: 68% россиян поддерживают изменение Конституции
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка
Песков подтвердил встречу Путина с крупнейшими немецкими бизнесменами
В РПЦ объяснили наличие джипов у священников
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ