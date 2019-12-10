Ребенок прожил 5 лет в перинатальном центре Москвы

В одной из частных клиник российской столицы уже пятый год подряд живет здоровая девочка. Родители не отказались от нее, но и не забирают домой.

В этой необычной ситуации в настоящее время пытаются разобраться специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что на протяжении всех этих лет родители оплачивают содержание девочки в частной клинике. Она находится под круглосуточным присмотром в изолированной палате, с ней занимаются две няни, рассказали в пресс-службе департамента.

В марте этого года клиника подала в суд и потребовала от родителей забрать ребенка. В этих требованиях первоначально было отказано, но уже в ноябре иск был удовлетворен. Родителей ребенка суд обязал забрать дочь. Но она до сих пор все еще остается в медицинском учреждении.