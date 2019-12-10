Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким экс-главы российской столицы Юрия Лужкова. Градоначальник отмечает, что Лужков возглавлял Москву в очень сложный период, но ему удалось много сделать для города и его жителей.
"Мне искренне жаль, что из жизни ушел столь энергичный и жизнерадостный человек", - написал Собянин в Twitter.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков в одной из больниц Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".