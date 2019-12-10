Собянин выразил соболезнования близким Юрия Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким экс-главы российской столицы Юрия Лужкова. Градоначальник отмечает, что Лужков возглавлял Москву в очень сложный период, но ему удалось много сделать для города и его жителей.

"Мне искренне жаль, что из жизни ушел столь энергичный и жизнерадостный человек", - написал Собянин в Twitter.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков в одной из больниц Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.