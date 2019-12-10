Матерящуюся чиновницу из Ленобласти уволят

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков сообщил, что его подопечной, главе отдела по молодежной политике Александре Подзняковой грозит увольнение в связи с ее недавней выходкой.

Напомним, Александра Позднякова принимала участие в молодежном форуме. О ее выступлении стало известно на всю страну, поскольку чиновница призвала молодых людей трудиться нецензурным словом. Позже она пояснила, что употребила его специально для отвлечения молодежи от телефонов и привлечения их внимания.