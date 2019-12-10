Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Матерящуюся чиновницу из Ленобласти уволят

Общество

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков сообщил, что его подопечной, главе отдела по молодежной политике Александре Подзняковой грозит увольнение в связи с ее недавней выходкой.

Напомним, Александра Позднякова принимала участие в молодежном форуме. О ее выступлении стало известно на всю страну, поскольку чиновница призвала молодых людей трудиться нецензурным словом. Позже она пояснила, что употребила его специально для отвлечения молодежи от телефонов и привлечения их внимания.

мат увольнение михаил воронков нецензурная лексика александра позднякова
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Мексикано-американская война. Часть 1
Формула небес
"В хоккей играют настоящие мужчины" - Гороскоп дня
Цветы и растения
Особенности выращивания анемон
Последние материалы
Восьмилетний мальчик пропал по пути из школы в Ивановской области
Шесть человек погибли в Таиланде из-за резкого снижения температуры
РФС опубликовал календарь матчей сборной России перед Евро-2020
Около 13 млн россиян не хотят выйти из "тени"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Итальянский телеканал решил не показывать интервью Башара Асада
Госдума рассмотрит законопроект о присяге для сотрудников "Росгвардии"
Стрельба в чешской больнице стоила жизней четверым
Америка и Китай вряд ли заключат торговое соглашение на этой неделе
Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов Любовь Степушова Что покажет саммит "нормандского формата" в Париже Любовь Степушова
Комментарии
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита
На кого работает наше правительство
В США блогер-гангстер получил 14 лет тюрьмы
Кардинал — вкусный сорт винограда калифорнийской селекции
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
ФОМ: 68% россиян поддерживают изменение Конституции
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
Прокуратура проверит видео с нецензурной бранью главы Липецка
Песков подтвердил встречу Путина с крупнейшими немецкими бизнесменами
В РПЦ объяснили наличие джипов у священников
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Экс-депутат парламента Великобритании: "Нам лгали по делу Скрипалей"
Дилемма России в 2021 году: свободные выборы или Майдан
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Эксперты предсказали сильнейшую за последние 15 лет эпидемию гриппа
Саммит «нормандской четверки»: как это было
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ