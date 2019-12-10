Количество арестованных чиновников в России резко увеличилось

В России за 2019 год был отмечен высокий всплеск арестов чиновников и госуправленцев. Об этом свидетельствуют результаты открытого исследования фонда "Петербургская политика". В течение года было арестовано 55 крупных чиновников. Примечательно, что решения об аресте последних девяти госслужащих было принято в ноябре.

Эксперты фонда приводят статистику прошлых лет, по которой с 2015 по 2018 год было возбуждено 114 уголовных дел против федеральных чиновников. Из этого следует, что в среднем на год приходится 28 уголовных дел. Количество арестованных госслужащих в 2019, согласно статистике за прошлые годы, увеличилось почти в два раза.