ВЦИОМ: 8% россиян назвали зиму любимым временем года

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, за что жители жители России любят зиму. Оказалось, что только 8% россиян могут назвать зиму своим любимым временем года. 46% респондентов назвали своим любимым временем года лето.

Примечательно, что положительное отношение к холодному времени года наблюдается у жителей сел и небольших городов с населением до 100 тысячи человек. Наиболее привлекательными атрибутами зимы были определены: снег (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%), а также свежий воздух (11%).