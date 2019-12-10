Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка. Примечательно, что она еще ни разу не покидала территории медучреждения. Несмотря на то, что девочка родилась недоношенной, ее развитие прошло нормально и сейчас держать ее в клинике не имеет смысла. Такое мнение высказывают врачи, но родители против.

Мама девочки искренне верит, что ее дочь тяжело больна. Убедить ее не могут не врачи, не медицинские заключения. До марта текущего года родители оплачивали пребывание дочери в клинике и пользовались услугами няни. На это они потратили более одного миллиона рублей. В марте девочку выписали, но она продолжает находиться в клинике, поскольку родители не хотят ее забирать.