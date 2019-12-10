Тяжелобольные из Якутска потребовали вернуть в регион социальное такси

В Якутске нуждающиеся в проведении диализных процедур пациенты и их родственники устроили митинг перед зданием местного правительства. Отчаявшиеся граждане требуют, чтобы социальное такси по доставке их в больницы вновь начало работать.

Социальное такси прекратило свою работу 9 декабря. Как объяснили чиновники от минздрава республики, это произошло потому, что закончились деньги.

При этом глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики в течение двух дней решить эту проблему.