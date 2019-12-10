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Источник Yoki

Тяжелобольные Якутии потребовали вернуть в регион социальное такси

Общество

В Якутске, нуждающиеся в проведении диализных процедур пациенты и их родственники устроили митинг перед зданием местного правительства. Отчаявшиеся граждане требуют, чтобы социальное такси по доставке их в больницы вновь начало свою работу.

Социальное такси прекратило свою работу 9 декабря. Как объяснили чиновники от минздрава республики, это произошло потому, что закончились деньги.

При этом глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики в течение 2-х дней решить эту проблему.

"Во-первых, граждан снова будут возить, виноватые во вчерашних сбоях будут наказаны, а тем, кто вчера был вынужден ездить за свои средства, деньги вернут. Во-вторых, я распорядился решить проблему взаимоотношений между минздравом республики, "Якутскмедтрансом" и подрядчиками.

такси якутия минздрав
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