В Якутске, нуждающиеся в проведении диализных процедур пациенты и их родственники устроили митинг перед зданием местного правительства. Отчаявшиеся граждане требуют, чтобы социальное такси по доставке их в больницы вновь начало свою работу.
Социальное такси прекратило свою работу 9 декабря. Как объяснили чиновники от минздрава республики, это произошло потому, что закончились деньги.
При этом глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики в течение 2-х дней решить эту проблему.
"Во-первых, граждан снова будут возить, виноватые во вчерашних сбоях будут наказаны, а тем, кто вчера был вынужден ездить за свои средства, деньги вернут. Во-вторых, я распорядился решить проблему взаимоотношений между минздравом республики, "Якутскмедтрансом" и подрядчиками.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".